تراند اليوم : "اختراع مبررات لحفظ ماء الوجه".. أول تعليق من " الفراج" على إلغاء مباراة ‎النصر في الصين وعودة البعثة للرياض

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي "وليد الفراج" على بيان نادي النصر بتأجيل مباراتي الفريق في الصين.

وكتب "الفراج" في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن إلغاء جولة النصر في الصين بسبب إصابة كريستيانو رونالدو أحد أكثر ما كان يخشاه على بعض الأندية من بناء العلامة التسويقية على أسماء لن ترتبط بك إلا لفترة زمنية محدودة.

وأضاف: أتفهم اختراع مبررات الآن لحفظ ماء الوجه أمام المدرجات المتحمسة لكن كيف تبني رحلتك على لاعب واحد فقط؟.

الجدير بالذكر، أن فريق النصر كان من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين في الصين، يومي 24 و28 من شهر يناير الجاري.

ومن جهته، أعلن نادي النصر في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجولة، وإعادة ترتيب موعدها في وقت لاحق.