تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من "كريستيانو " على إلغاء وديتيْ النصر في الصين بسبب إصابته وعودة بعثة الفريق للرياض

صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر كريستيانو رونالدو على إلغاء مبارتي فريقه الوديتين في الصين بسبب إصابته، ما سبب حالة من الحزن والفوضى بين الجماهير الصينية.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي: ألعب كرة القدم لمدة 22 عاما وأنا اللاعب الذي لا يتعرض للكثير من الإصابات، لذلك أنا حزين حقا لأنني والنصر أتينا إلى هنا في الصين، وأنا أتيت إلى الصين منذ عام 2003 و 2004 لذلك أشعر أنني في بيتي هنا، ليس فقط بسبب ترحيب الشعب الصيني ولكن بسبب الثقافة التي تحملها مني.

وتابع: لذلك كما ترون أشعر بالحزن وأعلم أنكم حزنين أيضا خاصة الأشخاص الذين يحبون كريستيانو رونالدو لكن علينا أن نرى هذا بطريقة جيدة ، أقصد أننا لم نلغي المباراة بل سنقوم بتأجيلها لأننا نريد أن نعود هنا إلى بلدكم سنعود.

وأوضح قائلا: لسوء الحظ لدي بعض المشاكل لكن هذا جزء من كرة القدم هذا جزء من حياتي أنا هنا أنا مع المشجعين أنا مع الناس انا مع الشعب الصيني لذلك سوف نستمر هنا في شينزين مازلنا نحب الجولة، يمكننا أن نرى في الخارج الأشخاص الموجودين لذلك نحن حزينون لأننا علمنا أن هذا سيحدث لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعد به هو أن يظل كما هو معي ومع فريقي لأننا سنعود هنا إلى البلاد للعب ولجعل الشعب الصيني سعيدا.