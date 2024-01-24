انت الان تتابع حادث سير بمنغوليا.. شاهد لحظة الانفجار الضخم و20 شخصًا ضحايا الكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 8:38 صباحاً

لَقِيَ 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون بجروح في العاصمة المنغولية، أولان باتور، الأربعاء، في انفجار صهريج غاز نجَم عن حادث مروري؛ بحسب ما أعلنته السلطات. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق"، كما قضى 3 إطفائيين، وأصيب 14 شخصًا بجروح. وحسب وكالة "رويترز"؛ فقد شارك أكثر من 600 رجل إطفاء و100 مركبة في إخماد الحريق الذي تمت السيطرة عليه في النهاية؛ بحسب "رويترز". وقالت إدارة الطوارئ في منشور على فيسبوك: "للأسف، قتل 3 ضباط من الوحدة 63 لمكافحة الحرائق والإنقاذ التابعة لخدمة الإطفاء أثناء الاضطلاع بعملهم". وذكرت وسائل إعلام محلية على الإنترنت، أن الحريق امتد سريعًا لعدد من المباني المجاورة من بينها مبنى سكني. واشتعلت النيران في عشرات السيارات. وحسب موقع "الحرة"، قالت سفيرة بريطانيا لدى منغوليا، فيونا بليث، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: بالنيابة عن السفارة البريطانية، أعبّر عن خالص العزاء لأهالي الضباط الذين فقدوا حياتهم بسبب الحادث المأساوي في دونينجاراف. وأضافت: "نتضامن مع عائلات جميع المتضررين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم".

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