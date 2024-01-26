شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

رصد المخالفات وتوجيه بتوصويب الأوضاع

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن جولاته الميدانية المكثفة على محلات بيع المبيدات والبذور، والأسمدة الزراعية، والمشاتل الزراعية، وذلك للتحقق من التزامها بالاشتراطات واللوائح المنظمة وتقديم بعض التوجيهات الخاصة بكل نشاط.وأوضحت إدارة المكتب، أن الجولات تأتي ضمن جهود المكتب الرامية إلى ضمان سلامة المنتجات الزراعية، وحماية المستهلك من مخاطر المبيدات غير المرخصة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنشآت الزراعية.وأكدت أن الجولات أسفرت عن رصد بعض المخالفات البسيطة، وتم توجيه أصحاب المنشآت المخالفة بتصويب أوضاعهم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان جودة المنتجات الزراعية وسلامة الإنسان والبيئة.وأشادت بالتزام غالبية المنشآت الزراعية بالأنظمة والتعليمات، وحرصها على تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك. ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الزراعية من خلال الرقم الموحد «8002470000».وأكدت على حرصها على حماية المستهلك من مخاطر المبيدات غير المرخصة. ضمان سلامة المنتجات الزراعية. تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنشآت الزراعية. تشجيع الالتزام بالأنظمة والتعليمات للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية وسلامة الإنسان والبيئة.وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنشآت الزراعية، لضمان جودة المنتجات الزراعية وسلامة الإنسان والبيئة.