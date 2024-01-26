الشباب والاتحاد مهتمّان بضمّ الكولومبي "ماتيو كاسيرا" مهاجم زينيت سانت بطرسبرغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 2:17 مساءً

يمتلك الكولومبي "ماتيو كاسيرا" مهاجم زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، عرضًا من نادي الشباب لضمّه خلال الفترة القادمة. ووفقًا لما أفاد به الصحفي "جوليان كابيرا": فإن اللاعب الكولومبي لديه فرصة للعب بالدوري السعودي؛ إذ إنه يمتلك عرضًا من نادي ‎الشباب، ويمكنه أيضًا اللعب لنادي ‎الاتحاد في حال رحيل مهاجمه الحالي "كريم بنزيما". وأشار الصحفي الذي يعمل في "futbolred" إلى أنّ "نيكوس بتروبولوس" وكيل أعمال كاسيرا يتواجد حاليًّا في السعودية لتحديد مستقبله مع مسؤولي الأندية السعودية. يلعب "ماتيو كاسيرا" البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف زينيت سانت بطرسبرغ، منذ يوليو 2022، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 9 ملايين يورو. وسبق للمهاجم الكولومبي اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: أياكس أمستردام، راسينغ كلوب،، ديبورتيفو كالي.

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