انت الان تتابع "زقزوق" لـ "الخليج 365": "الاستاند أب كوميدي" فن جديد على الفتيات بالسعودية ونسعى لإضحاك الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اقتحمت طالبة الإعلام والعلاقات العامة هدى زقزوق؛ فن “ستاند أب كوميدي” الذي يعد حديث العهد بين الفتيات بعد أن كان محصوراً بين الشباب، واكتسب مع مرور الوقت مساحة بين الفنون الأدائية في المملكة، سواء أكان على صعيد المؤدين أم على صعيد الجمهور المتابع له.

وتمتلك زقزوق؛ موهبة "البيت بوكس" (Beatboxing)‏ وهو فن تقليد أصوات الآلات الإيقاعية والنغمات الموسيقية عن طريق الفم.

تفصيلاً؛ تحدثت الستاند أب كوميدي هدى زقزوق؛ الحاصلة على المركز الأول في فئة الكوميديا في مبادرة رحلة إبداعية حول المملكة برعاية mbc تالنت، لـ"الخليج 365"، عن هذا الفن الذي يعتمد على ممثل واحد يقف منفرداً على المسرح؛ ليتناول بحديثه مواضيع شتى بأسلوب ساخر ومضحك، مشيرة إلى أن غرضه الأساسي إضحاك الناس، وإدخال السرور إلى نفوسهم، لكن يختلف أسلوب وطريقة اختيار النكت من منطقة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، وهذه نقطة صعبة يجب مراعاتها.

وأكّدت أن ترجمة الـ”ستاند أب كوميدي” إلى “كوميديا ارتجالية” هي ترجمة غير صحيحة؛ لأن هذا الفن يقوم على نص مكتوب، وليس ارتجالاً. ويكون النص مبنياً على قصة حقيقية أو خيالية، لكن يجب أن تكون في أول 30 ثانية مجموعة نكات متلاحقة.

وأضافت: يمكن لممثل الـ”ستاند أب كوميدي” الخروج عن النص لكن بمقدار بسيط والعودة إلي عرضه الذي جهّزه قبل الخروج على المسرح، فهو يختلف تماماً عن الارتجال.

ولفتت زقزوق؛ الي أن بدايتها كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر عدة مقاطع حصلت على مشاهدات كبيرة ودفعتها إلى خوض هذا المجال الذي يعد جديداً على الفتيات، وقالت " كنت فخورة اليوم أنني حصلت كفتاة على المركز الاول في فئة الكوميديا والـ”ستاند أب كوميدي”، ونصحت كل مبدع وموهوب بالاستمرار والمثابرة في شغفه ومجاله ليصل إلى تحقيق أهدافه.

يُذكر أن فن الـ”ستاند أب كوميدي” يعتمد على المواقف التي تحدث معه كمعاناة حياتية، أو خلال مراحل عمرية معيَّنة، إضافة إلى الملاحظات التي يراها في النـاس من حوله، ويجد نفسه في مواجهة تلك القضايا والمواقف والقصص، فيتناولها من خلال النّكات والسخرية.

وأسدلت الرحلة الإبداعية حول المملكة من "أكاديمية MBC" الستار على موسمها الثالث برعاية "MBC Talent" (وكالة مواهب MBC)، متوّجةً الفائزين في جميع مراحل الرحلة وعن مختلف الفئات.