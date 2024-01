طقس السعودية اليوم.. رياح في ثلاث مناطق وأمطار خفيفة شمال المملكة

أجواء البحر وحركة الموج



رياح مثارة في الرياض

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وبالأخص في طريف، الجوف في القريات، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.نبه المركز الوطني الأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.ويبدأ هبوب الأتربة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء ومرات، الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى 6 مساء.

بينما تبدأ على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

طقس الشرقية صباحًا

نبه المركز الوطني الأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتشهد الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، انتشار الضباب حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة: شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

وتوقع المركز أن تشهد النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا شبورة مائية (ضباب خفيف).

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا، ويصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.