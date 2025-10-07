شكرا لقرائتكم خبر الجامعة تستضيف اختبار "همزة" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها ، اختبار كفايات اللغة العربية الأكاديمي للناطقين بغيرها "همزة" تحت تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، وذلك يوم الثلاثاء ( 7 أكتوبر 2025).

حيث يقيس اختبار همزة الأكاديمي كفاية اللغة العربية للطلاب والطالبات الدوليين، في المهارات الأربع الأساسية فهم المسموع ، واستيعاب المقروء ، والكتابة ، والتحدث ، عبر اختبار محوسب ومقنن ومبني وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وذلك لتزويد المتقدم للاختبار بتقرير مفصل للكفاية اللغوية في اللغة العربية، من مختلف دول العالم.

ويستهدف اختبار "همزة" متعلمي اللغة العربية في الجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية ومراكزها، بالإضافة إلى جهات التوظيف لتعزيز حضور اللغة العربية ورفع مكانتها العلمية محليا و إقليميا وعالميا وتأسيس مقياس عالمي معتمد للكفايات اللغوية لدى متعلميها من الناطقين بغيرها إضافة إلى توفير مدخلات قيمة للجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية لتحديد مستوى الكفاية لدى طلابها الناطقين بغير العربية .

وفي هذا السياق تحدث الدكتور بدر العتيبي، عميد معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها قائلا:

“يُعد اختبار (همزة) الأكاديمي خطوة مهمة لطلابنا الدوليين، إذ يمنحهم أداة علمية دقيقة لقياس مستوى كفايتهم اللغوية، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم بما يواكب متطلبات الدراسة الأكاديمية، ويعزز فرصهم المستقبلية ، حيث يأتي تنفيذ هذا الاختبار في الجامعة ضمن التعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، امتدادًا لدور المملكة الريادي في العناية باللغة العربية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .