هبّت نسمات المدينة المنورة.. دفء الروح يلتقي بجمال الشتاء في أطهر البقاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بداية اعتدال درجات الحرارة واقتراب الشتاء وهبوب نسماته الباردة، تستقبل المدينة المنورة زوارها كوجهة فريدة تجمع بين السكينة والبهجة، حيث تمتزج الروحانية الخالدة بالأجواء النابضة بالحياة، ضمن فعاليات شتاء السعودية 2025 التي تنطلق تحت شعار "حيّ الشتاء" لتقدّم العديد من التجارب المتنوعة.

وفي قلب المدينة المنورة، يتلألأ المسجد النبوي الشريف كأيقونة خالدة، يقصده الزوار من كل أرجاء العالم ليعيشوا لحظات من الطمأنينة والسكينة بين جنباته الطاهرة، فيما يشكل مسجد قباء –أول مسجد في الإسلام– محطةً لا تُنسى لعشّاق التاريخ الإسلامي الذين يحرصون على الصلاة فيه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا تقتصر تجربة الزائر في المدينة المنوّرة على الأجواء الإيمانية فحسب، بل تمتد إلى رحلةٍ ثرية عبر الباص السياحي الذي يتنقل بين 12 محطة رئيسة، من المسجد النبوي إلى جبل أُحد وموقع معركة بدر ومتحف وبستان الصافية، ليحكي قصة المكان وتاريخه عبر صوت دليلٍ سياحي بعدة لغات.

ولمحبي التراث والعمارة القديمة، يقدّم الحي التراثي في حديقة الملك فهد المركزية تجربة فريدة تعيد الزائر إلى أحياء المدينة القديمة وأزقتها التاريخية، أما سوق سويقة وسوق العيون فيقدمان رحلة تسوّق محلية عامرة بالأصالة، من المنتجات التقليدية إلى الحرف اليدوية والعروض الحيّة التي تنبض بروح المكان.

وتزداد التجربة جمالًا مع صعود الزوار إلى جبل أُحد حيث الإطلالات البانورامية تأسر الأنظار، بينما يُتيح جبل عير فرصة فريدة لمشاهدة المدينة من الأعلى وسط أجواءٍ شتوية باردة ومناظر طبيعية خلابة.

وفي الجانب الثقافي، تبرز وجهات مميزة مثل متحف وبستان الصافية الذي يجمع بين المعرفة والترفيه من خلال معارض تفاعلية وسرديات تحكي قصة الخلق وبداية نشأة الكون، مروراً بقصص الأنبياء والمرسلين، في تجربة بصرية متكاملة. كما يفتح "الحي" أبوابه لعشّاق المذاق والإقامة التراثية بتجارب محلية فريدة.

ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بنمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، ليتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

للاطلاع على وجهات برنامج شتاء السعودية:

Visitsaudi.com/ar/winter