كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل

تبدأ المحاضرة عند 12:30 ظهر الخميس (9 أكتوبر) في قاعة حمد الجاسر في الجامعة، وتمثّل باكورة الجلسات الحوارية التي ينظمها الكرسي.
يدير الجلسة الحوارية الأستاذ طارق الحميّد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقاً.
وأعرب البروفيسور مطلق المطيري، المشرف على كرسي الدكتور إبراهيم المهنا، عن فخر القائمين على الكرسي باستضافة سمو الأمير تركي الفيصل الذي يُعد من أبرز الرموز الفكرية والسياسية.
وأضاف أن لقاء سموه يؤكد توجه الكرسي للتركيز على القضايا الوطنية والإقليمية العميقة، ويؤكد أهمية إثراء النقاش العام بشأن دور الإعلام المتخصص في صياغة الوعي.
وأشار البروفيسور المطيري إلى أن الجلسة تشكل تجسيداً لرسالة الكرسي بأن يكون منصة رائدة لتقديم محتوى إعلامي متخصص وجاد، يسهم في تطوير الفكر النقدي ويسلط الضوء على القضايا التي تشكل حاضر ومستقبل المملكة والمنطقة.
وخلص إلى أن الجلسة تشكل فرصة قيّمة للطلاب والباحثين للاستفادة مباشرة من تجربة أحد أبرز صانعي الرأي والفكر على الساحة، وهو ما من شأنه إثراء العقول وإثارة الأسئلة المحفزة للتفكير.
