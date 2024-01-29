"الإدارة المالية الجيدة" برنامجٌ تدريبي تنظمه "منشآت" بالمدينة المنورة غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 6:14 صباحاً

يُنظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة غدًا، البرنامج التدريبي "الإدارة المالية الجيدة" ويستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر المركز.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة رواد الأعمال على تحسين إدارة التدفقات النقدية لمشاريعهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لقراءة القوائم المالية، واستنتاج المؤشرات، والتخطيط المالي الفعّال لإدارة أعمالهم بنجاح.

ودعا مركز "منشآت"، المهتمين إلى تسجيل بياناتهم لحضور البرنامج عبر الرابط: academy.monshaat.gov.sa حيث يتناول البرنامج أهمية الإدارة المالية، ومبادئها، والتخطيط المالي، وإعداد الموازنات التقديرية، والدورة المحاسبية، كما يستعرض أبرز الحلول التقنية المساعدة، والتعريف بالحوكمة والامتثال في مجال الإدارة المالية.



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