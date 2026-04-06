إيران: فشل عملية أميركية مزعومة لإنقاذ طيار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" في إيران ، الأحد 5 أبريل 2026 ، أن عملية أميركية "مزعومة" لإنقاذ طيار طائرة أُسقطت داخل الأراضي الإيرانية انتهت بالفشل.

وأفاد بأن إيران أسقطت طائرتين من طراز سي-130 وطائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك جنوبي أصفهان.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أنّها أسقطت ثلاث طائرات عسكرية أميركية، كانت تشارك في عملية إنقاذ الطيار الذي تحطّمت طائرته الجمعة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الأحد أن القوات الأميركية نفذت "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير"

