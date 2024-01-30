انت الان تتابع إجازة رسمية.. إغلاق سفارة المملكة في نيوزيلندا الثلاثاء المقبل والتواصل للطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، تنويهاً تحيط فيه المواطنين والمراجعين كافة بوجود إجازة رسمية في نيوزيلندا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٦م، مشيرة إلى أن السفارة ستكون مغلقة، وستعاود العمل الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٧م.

وأوضحت السفارة، وفق التنويه، أنه يمكن للحالات الطارئة التواصل على رقم (٠٠٦٤۲۷۵۹۲۲۲۱۱)، والرقم الموحد للمواطنين في الخارج (۹۲۰۰۱۱۱۱٤)".

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