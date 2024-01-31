أنباء عن وفاة السعودية والدة راكان المطيري المفقود منذ 7 سنوات

أثارت أنباء عن وفاة والدة راكان المطيري، الطفل السعودي المفقود منذ 7 سنوات، حالة من الحزن والأسى لدى الكثيرين، خاصة أنها لم تعرف مصير ابنها حتى وفاتها.

وتداول سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة والدة راكان المطيري، دون ذكر مصدر رسمي لهذه الأنباء.

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، روت والدة راكان المطيري قصة اختفاء ابنها، قائلة إن طليقها هو من اختطفه، بعد أن طلب منه الذهاب معه في زيارة، ومنذ ذلك الحين لم يعرف له مكان.

وطالبت والدة راكان المطيري الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهود للعثور على ابنها، ومعرفة مصيره.

ومن غير الواضح حتى الآن مدى صحة أنباء وفاة والدة راكان المطيري، حيث لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الجهات المعنية.

شاهد أيضاً:

فيديو.. والدة راكان المطيري تكشف تفاصيل ليلة اختفاء ابنها قبل 7 سنوات