إيقاف "موظف إمارة" استغل كيانًا تجاريًّا لأحد أقاربه لترسية 16 مشروعًا غير نظامي

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قضية إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق؛ لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه، وترسية (16) مشروعًا من الإمارة نفسها على الكيان بطريقة غير نظامية، واستفادته الشخصية من أرباحها، التي بلغت قيمتها الإجمالية (2.655.071) مليونين وستمائة وخمسة وخمسين ألفًا وواحدًا وسبعين ريالاً.

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