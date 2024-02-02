مصلّيات الطرق السريعة المؤقّتة في المدينة المنورة تودع التشوه البصري

ودّعت المصلياتُ المؤقتة بالطرق السريعة في المدينة المنورة، التشوُّهَ البصري؛ وذلك تنفيذًا لخطط أمانة منطقة المدينة المنورة لمعالجة التشوه البصرى في الطرق والشوارع الرئيسية والأحياء.

ونشر أمينُ منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، مقطعَ فيديو يوضح شكل المصليات المؤقتة على الطرق الرئيسة في المدينة المنورة، ووجد المقطعُ تفاعلًا كبيرًا وإعجابًا وتداولًا على نطاق واسع، مصحوبًا بالشكر والتقدير لجهود أمانة المدينة المنورة في معالجة التشوه البصري.

وتفاعل المواطن "عبدالله خوجه" قائلًا: "عمل كبير مهندس فهد، الله يوفقكم ويعطيكم العافية، والله يبارك في جهودكم، نموذج ⁧‫أنسنة المدن‬⁩ في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ مختلف ونوعي ورائع.

فيما أكّد "فواز المحرج" أن "هذا عمل مميز كتميز مشاريع المدينة المنورة، زادكم الله توفيقًا معالي الأمين، وبارك في جهودكم النوعية".

ووجّه المواطنُ "ياسر الحساني" شكرَه لأمين منطقة المدينة المنورة على هذا العمل، قائلًا: "جهود تذكر فتشكر، معالي الأمين، كل الشكر لكم وللقائمين عليه، لامستم المسافرين بعد الساكنين لمدينة رسول الله، ولكم دعواتنا ودعوات الجميع، فأنتم والفريق قدوة يقتدى بهم في العمل النموذجي والأفكار الرائدة والتنفيذ المتقن".