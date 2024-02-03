انت الان تتابع 30 دقيقة من القصف.. "ضربة أمريكية" لـ85 موقعًا للحرس الإيراني في دولتين عربيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:23 صباحاً

في ضربة انتقامية استغرقت نصفَ ساعة فقط، تعرّضت 7 أهداف في كلٍّ من سوريا والعراق، شملت 85 موقعًا، لقصف أمريكي أسفر في محصلة أولية عن مقتل وإصابة 28 عنصرًا من الميليشيات؛ بحسب مصادر. ووفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض ومصادر عسكرية أمريكية: فقد أطلقت المقاتلات الأمريكية "أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة"، مستهدفة 85 موقعًا في 7 أهداف للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة معه؛ 4 منها في سوريا، و3 في العراق. وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردًّا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن أدّى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة نحو 40 آخرين. وتحدّث مسؤول في وزارة الداخلية العراقيّة لـ"فرانس برس"، طالبًا عدمَ كشف هويّته؛ عن "استهداف أحد مقارّ الفصائل المسلحة ضمن منطقة القائم"، لافتًا إلى أن المستهدف في الضربة هو "مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وأفاد المسؤول بإصابة "ثمانية مدنيّين" في هذه المنطقة.

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