"الجهني": تحسُّن فرص الأمطار.. وتوقعاتٌ بحالات مطرية متتابعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:48 صباحاً

توقّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ أن تتحسَّن فرص الأمطار مطلع الأسبوع على مناطق عدة من المملكة، حسب تحديث النموذج الأوروبي. وأضاف الجهني؛ أن هناك حالات مطرية متتابعة على مناطق المملكة. وأصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكّر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق (مكة المكرّمة والرياض وعسير وتبوك ونجران والجوف والشمالية والشرقية)، وتشهد أمطاراً خفيفة ورياحاً وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية.

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