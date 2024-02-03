"الطاقة": نزع ملكيات أراضٍ في 6 مناطق لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الطاقة نزع ملكيات أراضٍ في 6 مناطق بمساحاتٍ تتجاوز 200 ألف م2؛ لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في عددٍ من مناطق المملكة.

وبحسب صحيفة "أم القرى"، وفق "الإخبارية"، شملت قرارات وزارة الطاقة نزع أراضٍ في عسير والقصيم والمدينة المنوّرة وجازان ونجران والباحة، مع إلزام الشركة بتعويض مُلاكها وفقاً للمبالغ المقدّرة.

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