انت الان تتابع انفجار قنبلة قرب وزارة العمل بوسط أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 9:27 صباحاً

انفجرت قنبلة قرب وزارة العمل بوسط العاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت؛ ممّا تسبّب في أضرار مادية. وحسبما ذكر التلفزيون العام اليوناني "إي آر تي": أعلنت منظمةٌ غير معروفة من قبل مسؤوليتَها عن الانفجار. وتمّ زرع العبوة الناسفة عند تقاطع شارعَيْ ستاديو وبيسمازوجلو. ووفق وكالة سبوتنيك الروسية: فقد تمّ وضع حقيبة تحوي عبوةً ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل.

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