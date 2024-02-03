انت الان تتابع لا مزاحمة.. "الحج" عن الحجر الأسود: لمسة ننالها إذا تيسّرت ونؤثر إذا تعذرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الحج والعمرة، أنه يُستحب لضيوف الرحمن لمس الحجر الأسود إذا تيسّر من دون مزاحمةٍ ولا مشقة، مشيرة إلى أنه إذا ارتبط الأمر بالمزاحمة والمشقة يتركه، ويشير إشارة من بعيد ويقول الله أكبر، ويكفي ولا حاجة إلى المزاحمة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "عند الحجر الأسود، لمسةٌ ننالها إذا تيسّرت، ونؤثر إذا تعذرت، ولننال الطمأنينة، وتنالنا السكينة".

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