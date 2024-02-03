انت الان تتابع "العنزي" يستعرض تجربته من الإعاقة "13" سنة إلى الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 4:36 مساءً

نظّمت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، اليوم السبت، جلسة حوار لمستفيديها، بعنوان "شخصية ملهمة"، استضافت فيها صالح هليل العنزي، الذي لازم الإعاقة طيلة 13 سنة. ورغم خضوع "العنزي" لعمليات جراحية عدة؛ لكنه لم يستسلم؛ بل وبعد التحسن الجزئي في صحته استمر في تعليمه الجامعي، ثم الدراسات العليا بالخدمة الاجتماعية، والعمل ممارسًا صحيًّا في وزارة الصحة، وتقديم الإرشاد الأسري. واستعرض، أمام الصم وضعاف السمع، قصته في تحويل معاناة المرض إلى تأليف كتاب أسماه "على قيد الأمل". وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الحلافي: إن الجمعية تسعى في مسارات عدة لخدمة مستفيديها من الصم وضعاف السمع، بالتمكين والتدريب. وأضاف أن الجانب النفسي والاجتماعي يحظى أيضًا بأهمية عالية من الجمعية، بتقديم سلسلة من اللقاءات والمحاضرات مع المختصين؛ بما يحقق التثقيف والوعي والمعرفة للمستفيدين.

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