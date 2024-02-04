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السلمان : فقدان لغة الجسد ومهارة الحوار سبب في حالات الطلاق

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الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، أن مهارة الحوار الزوجي مؤثرة جدًا على العلاقة الزوجية .

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” فقدان مهارة الحوار الزوجي هي السبب في أغلب حالات الانفصال والطلاق .”

وأضاف:” نبرة الصوت، نوعية الكلمات المستخدمة، ولغة الجسد، ردود الفعل على العبارات المستفزة، ضبط الأعصاب، البعد عن شخصنة الأمور، تلمس الأعذار وقبولها، عدم تضخيم الأمور، كل هذا مهم في العلاقة الزوجية.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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