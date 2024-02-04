شكرا لمتابعة خبر عن السلمان : فقدان لغة الجسد ومهارة الحوار سبب في حالات الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، أن مهارة الحوار الزوجي مؤثرة جدًا على العلاقة الزوجية .

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” فقدان مهارة الحوار الزوجي هي السبب في أغلب حالات الانفصال والطلاق .”

وأضاف:” نبرة الصوت، نوعية الكلمات المستخدمة، ولغة الجسد، ردود الفعل على العبارات المستفزة، ضبط الأعصاب، البعد عن شخصنة الأمور، تلمس الأعذار وقبولها، عدم تضخيم الأمور، كل هذا مهم في العلاقة الزوجية.”