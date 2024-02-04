إنذار باللون الأحمر.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية بعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 6:11 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار إلى "اللون الأحمر" على منطقة عسير بسبب حالة ضباب كثيف. وتوقّع المركز أن تتضمّن التأثيرات المصاحبة للحالة انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل. ولفت المركز إلى أن الحالة تشمل محافظات: (النماص، وبلقرن، وتنومة) حتى العاشرة صباحًا.

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