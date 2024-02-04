انت الان تتابع لماذا يُسمى تطعيم الإنفلونزا بـ"السنوي" أو "الموسمي"؟.. "القصيم الصحي" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 6:44 صباحاً

كشف تجمُّع القصيم الصحي عن سبب تسمية تطعيم الإنفلونزا بالتطعيم "السنوي" و"الموسمي"، داعياً إلى الحرص على تناول التطعيمات لتعزيز المناعة ضد الفيروسات الموسمية. وأوضح التجمُّع أن إطلاق اسم التطعيم السنوي على لقاح الإنفلونزا يأتي كون تركيبته تتغيّر كل عام لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة. وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن التطعيم الموسمي يُطلق على لقاح الانفلونزا؛ لأن التطعيم به يكون خلال موسم الشتاء في الفترة من شهر سبتمبر إلى مارس من كل عام.

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