بنك التنمية الاجتماعية يكشف عن الشروط العامة لتمويل الأسرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الشروط العامة لتمويل الأسرة، وهي كالتالي: عدد أفراد الأسرة لا يقل عن فردين.

عمر الكفيل لا يتجاوز 55 عامًا.

عمر المقترض لا يتجاوز 70 عامًا.

الدخل الشهري لا يزيد عن 14.500 ريال.

نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يتجاوز 3000 ريال.

يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

يحق للرجل التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كان متزوجًا أو أرملًا أو مطلقًا، ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.

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