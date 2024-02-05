انت الان تتابع 120 جولة في أسبوع.. "بلدية بيشة" تتلف قرابة طن من اللحوم الفاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 6:39 صباحاً

أتلفت بلدية بيشة ضمن جهودها الرقابية أكثر من ٩٦٠ كجم من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت عدداً من المحال المخالفة. وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس علي بن سعيد آل جلبان؛ أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاءٍ آمنٍ وسليمٍ للمستهلكين. وأكّد "آل جلبان"؛ أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو ٩٦٠ كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو ٣٧٠ مخالفة صحية، بعد أكثر من ١٢٠ جولة ميدانية، قام بها المراقبون خلال أسبوع. فيما تم إغلاق نحو ١٨ منشأة مخالفة. وتنوّعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداوُل وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات. وأهاب "آل جلبان"؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة إبلاغ مركز الطوارئ على الرقم "940" عن الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بالجانب الصحي وكل ما يضر بالصحة العامة، مؤكداً أهمية دور المستهلك الذي يعد شريكاً للبلدية بشكل فاعل، وبما يخدم المصلحة العامة.

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