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الأرصاد: ضباب كثيف على جازان ورياح شديدة على مكة

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب كثيف على منطقة جازان، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الافقية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 - 49 كم/ساعة على محافظات بحرة "الشعيبة"، وجدة، ورابغ، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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