الأرصاد: ضباب كثيف على جازان ورياح شديدة على مكة

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب كثيف على منطقة جازان، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الافقية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 - 49 كم/ساعة على محافظات بحرة "الشعيبة"، وجدة، ورابغ، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.