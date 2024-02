شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

قائمة الحضور

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.