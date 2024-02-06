شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الدفاع العالمي.. اتفاقيات لتوطين الصناعات العسكرية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

توطين الصناعات العسكرية في السعودية

توفير المزيد من فرص العمل

الدمام - شريف احمد - على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض، وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، عدداً من العقود ومذكرات التفاهم مع عددٍ من الشركات العالمية والوطنية.ووقّع سموه مذكرتي تفاهم مع شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي لتوطين صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستجابة للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.كما وقع سموه مع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية بشأن توطين صناعة أنظمة الطائرات دون طيار، والتعاون في مجالات التشغيل والإسناد والتدريب والصيانة والتطوير في مجال أنظمة الطائرات المسيرة.كما وقّع سمو وزير الحرس الوطني 3 عقود مع كل من شركة كي إن دي إس (KNDS) لتوريد الذخائر التي بلغت نسبة المشاركة الصناعية لتوطينه مايقارب 62%.أيضا شملت العقود مع شركة "أضواء النماء" لتوطين صيانة وتشغيل ميادين وزارة الحرس الوطني، ومع شركة "رايمنتال العربية" لتوطين صيانة وتشغيل مشبهات الأنظمة الأرضية للوزارة.هذه العقود ومذكرات التفاهم تأتي ضمن إطار تحفيز توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتوطين عمليات الشراء الخاصة بتسليح وزارة الحرس الوطني وتوطين القدرات المناسبة لاحتياج الوزارة.ويأتي هذا بما يدعم الجاهزية العملياتية والقتالية للوزارة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، بجانب توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم استراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.