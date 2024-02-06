شكرا لقرائتكم خبر عن في إنجازٌ وطني.. توطين تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الرياض والان نبدء بالتفاصيل



ويُعد مصنع شركة "إنترا" للطائرات بدون طيار مركزًا تكنولوجيًا حديثًا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه، ويتخصص في تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها ودمج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات بدون طيار في الساحة العسكرية والمدنية. احتياجات السوق

كما يتّسم مصنع "إنترا"، بالقدرة على تصميم وتصنيع هياكل الطائرات التي تمتد إلى 25 مترًا، مما يمثل تنوعًا فريدًا يلبي احتياجات السوق بشكل شامل، حيث يُظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران بدون طيار في مجموعة واسعة من التطبيقات.



فيما أوضحت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية، أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات "عاصف"، في خطوة تعكس التزام الشركة بابتكار وتطوير تكنولوجيات فائقة الجودة، وتمثل تقدمًا هامًا نحو تعزيز القدرة التصنيعية للشركة في مجال الطائرات بدون طيار. المحفزات الاستثمارية

أشارت شركة "إنترا"، إلى أنها قد تمكنت من الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة من حيث توفير الدعم الحكومي الصناعي للشركة من نواحي الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين معايير الجودة والأمان في عمليات تصنيع الطائرات بدون طيار.

وأكدت أن الدعم الذي تلقته من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد شكّل عنصرًا حيويًا في تعزيز إمكانيات الشركة وقدراتها، ومكنها من بدء إنتاج مصنع الطائرات بدون طيار بمطلع يناير 2024م، وتعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات الفنية للفريق الهندسي؛ بهدف الإسهام في تعزيز تنافسية المنتجات، وفتح آفاق جديدة للتطور التكنولوجي في مجال الدفاع، فضلاً عن تحقيق إنتاج متطور ومتكامل يعزّز مكانتها كلاعب رئيس في صناعة الطائرات بدون طيار على الساحتين المحلية والدولية.

شركة إنترا للتقنيات الدفاعية هي من الشركات الدمام - شريف احمد - دشَّنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا، بما يعزّز القدرة على تلبية الطلب المتنوع والمتزايد على هذه التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إنجاز وطني يُحدث تحولًا في مجال الطائرات بدون طيار بالمملكة والشرق الأوسط.ويُعد مصنع شركة "إنترا" للطائرات بدون طيار مركزًا تكنولوجيًا حديثًا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه، ويتخصص في تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها ودمج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات بدون طيار في الساحة العسكرية والمدنية.كما يتّسم مصنع "إنترا"، بالقدرة على تصميم وتصنيع هياكل الطائرات التي تمتد إلى 25 مترًا، مما يمثل تنوعًا فريدًا يلبي احتياجات السوق بشكل شامل، حيث يُظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران بدون طيار في مجموعة واسعة من التطبيقات.فيما أوضحت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية، أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات "عاصف"، في خطوة تعكس التزام الشركة بابتكار وتطوير تكنولوجيات فائقة الجودة، وتمثل تقدمًا هامًا نحو تعزيز القدرة التصنيعية للشركة في مجال الطائرات بدون طيار.أشارت شركة "إنترا"، إلى أنها قد تمكنت من الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة من حيث توفير الدعم الحكومي الصناعي للشركة من نواحي الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين معايير الجودة والأمان في عمليات تصنيع الطائرات بدون طيار.وأكدت أن الدعم الذي تلقته من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد شكّل عنصرًا حيويًا في تعزيز إمكانيات الشركة وقدراتها، ومكنها من بدء إنتاج مصنع الطائرات بدون طيار بمطلع يناير 2024م، وتعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات الفنية للفريق الهندسي؛ بهدف الإسهام في تعزيز تنافسية المنتجات، وفتح آفاق جديدة للتطور التكنولوجي في مجال الدفاع، فضلاً عن تحقيق إنتاج متطور ومتكامل يعزّز مكانتها كلاعب رئيس في صناعة الطائرات بدون طيار على الساحتين المحلية والدولية.شركة إنترا للتقنيات الدفاعية هي من الشركات السعودية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، حيث قامت بتشغيل أكثر من 25,000 ساعة طيران لصالح وزارة الدفاع في المملكة، وتقوم حاليًا بتطوير وإنتاج مختلف أنواع المنظومات غير المأهولة لتلبية الاحتياجات المتنامية لمتطلبات القطاع والتخصصات ذات العلاقة.