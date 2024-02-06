شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يستعرض أوجه التعاون العسكري مع وزير الدفاع الكوري والان نبدء بالتفاصيل

الحاضرون في اللقاء

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة، وزير الدفاع الوطني الكوري وانسيك شاين.وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية.حضر الاستقبال المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير مكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير بالوزارة الدكتور مشعل بن فواز المسعد.ومن الجانب الكوري وزير التسليح الكوري الجنوبي دونغ هوان ايوم، والوفد المرافق.