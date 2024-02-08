انت الان تتابع يحدث في العالم منذ يونيو الماضي.. رسميًّا: يناير 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 6:50 صباحاً

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس: إن الشهر الماضي كان يناير الأكثر سخونة حول العالم على الإطلاق، وسط استمرار موجة حرارة استثنائية نتيجة لتغير المناخ. ووفقًا للخدمة التي تعود سجلاتها لعام 1950؛ فقد تجاوزت حرارة الشهر الماضي حرارة يناير من عام 2020 الذي كان الأكثر دفئًا؛ حسب "سكاي نيوز عربية". يأتي هذا بعد أن تم تصنيف عام 2023 على أنه العام الأعلى حرارة على كوكب الأرض ضمن سجلات عالمية ترجع لعام 1850؛ إذ يؤدي تغير المناخ الذي تسببه الأنشطة البشرية وظاهرة النينيو الجوية التي تشهد ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ، إلى ارتفاع درجات الحرارة. ومنذ يونيو الماضي يكون كل شهر هو الأعلى حرارة في العالم على الإطلاق مقارنة بالشهر المقابل في السنوات السابقة. وقالت سامانثا بيرغيس، نائبة مدير الخدمة: "ليس هذا هو شهر يناير الأكثر دفئًا على الإطلاق فحسب؛ بل شهدنا أيضًا فترة 12 شهرًا زادت فيها الحرارة عن 1.5 درجة مئوية فوق الفترة المرجعية قبل الثورة الصناعية"؛ حسب وكالة "رويترز". ولفتت إلى "أن التخفيضات السريعة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي السبيل الوحيد لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية".

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