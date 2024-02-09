السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية الغيضة بالمهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024 م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.