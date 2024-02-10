السعودية | «البلسم» تدشن برنامجها التدريبي للممارسين الصحيين في مجال «إدارة مخاطر الصحة العامة»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تعقد جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، أولى برامجها التدريبية المجانية لعام 2024م، تحت عنوان «إدارة مخاطر الصحة العامة»، وذلك يوم الإثنين الموافق 12 فبراير الجاري عبر الإنترنت، من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في إدارة المخاطر.

ويهدف البرنامج التدريبي لجمعية «البلسم» إلى تدريب 40 من الممارسين الصحيين، ويشمل خلال جلساته 5 محاور أساسية؛ تقديم نبذة عن طوارئ الصحة العامة، ومبادئ إدارة أزمات وطوارئ الصحة العامة، والإطار العام لتقويم مخاطر الصحة، وأهم الأدوات المستخدمة في هذا المجال، وكذلك تدريب الممارسين الصحيين على أنواع مختارة من أدوات تقويم مخاطر الصحة العامة.

ومن المتوقع أن يكون لدى الممارس الصحي بنهاية البرنامج التدريبي الإلمام الشامل بمبادئ إدارة مخاطر الصحة، وأفضل الممارسات دوليا ومحليا، ومختلف الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن جمعية «البلسم» قد انتهت مؤخرا -تحت إشراف ورعاية مركز الملك سلمان للإغاثة- من تنفيذ حملتين طبيتين في جمهورية قرغيزستان وجمهورية تشاد، وأسفرت الحملة الأولى عن إجراء 112 جراحة قلب، والحملة الثانية عن 70 جراحة مخ وأعصاب بالمجان، تكللت جميعها بالنجاح