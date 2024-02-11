انت الان تتابع "كما في الأفلام".. اصطدام طائرة بسيارة يُخَلّف قتيلين في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 6:39 صباحاً

اصطدمت طائرة صغيرة بسيارة على الطريق السريع في فلوريدا بالولايات المتحدة، بعد ظهر الجمعة، مُخَلّفة قتيلين، حسب وكالة "أسوشيتد برس". وكشف مقطع فيديو، أنه لدى محاولة الطائرة الصغيرة الهبوط اضطراريًّا على الطريق السريع (75 جنوبي غرب فلوريدا)، اصطدمت بمركبة، وتسببت في توقف حركة المرور مع تصاعد عمود ضخم من الدخان الأسود في الهواء. وروت شاهدة العيان، بريانا ووكر، أن جناح الطائرة الصغيرة سحب السيارة أمامها واصطدم بالحائط. وقالت في حديث للوكالة: "لقد سحق جناحُ الطائرة، السيارة". وكانت "ووكر" وصديقتها قد شاهَدَتا الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع؛ مما سمح لهما بالتوقف قبل اصطدامهما. وقالت "ووكر" في هذا الصدد: "كانت الطائرة فوق رؤوسنا"؛ مضيفة أنها شاهدت ألسنة النيران تنفجر بعد ذلك من الطائرة ثم دويًّا عاليًا، بينما تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع. وتابعت مندهشة: "كان شعورًا غير واقعي، كان ذلك كما في الأفلام.. كنا على بعد ثوانٍ من موت محقق". يُذكر أن الطائرة أقلعت من مطار في كولومبوس حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر، وكان أحد الطيارين قد اتصل بالبرج وطلب الهبوط الاضطراري قائلًا إنه فَقَد كلا المحركين. وسُمِح للطيار بالهبوط على مدرج الهبوط؛ لكنه أجاب: "لن نتمكن من الهبوط على المدرج، لقد فقدنا كلا المحركين"؛ وفقًا لشريط المكالمة الذي نقلته صحيفة "نيبلز ديلي نيوز" المحلية. وشاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة، بينما تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم انتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، أحياء، من الحطام. وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها طائرة "بومباردييه تشالنجر 600" وقالت إن خمسة أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث حوالى الساعة 3:15 مساءً. وحسب "أسوشيتد برس"، لم تؤكد السلطات بعدُ إن كانت الضحيتان من ركاب الطائرة أم من مستخدمي الطريق السريع.

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