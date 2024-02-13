شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة خليجية تناقش العواصف الغبارية والرعدية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الافتراضية التي نفذتها لجنة الإعلام والإنذار المبكر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: "العواصف الغبارية والرعدية في المملكة العربية السعودية ودور المراكز الإقليمية وخدمات الإعلام في خدمة قطاع الأرصاد الجوية"، بمشاركة قطاع الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وتهدف الورشة إلى الاستفادة من الخبرات العريضة التي تتمتع بها المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، بهدف التعريف بالخدمات التي تقدم للجمهور السعودي بشأن التقلبات الجوية لسلامة الأرواح والممتلكات، وإطلاع الحضور على فائدة التكامل بين خدمات المركز الوطني للأرصاد ووسائل الإعلام الحكومية. This is a Twitter Status: هطول This is a Twitter Status متوسطة إلى غزيرة على This is a Twitter Status تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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وقدم مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كلمة تعريفية بدور المركز الإعلامي، كما تم استعراض فيلم تعريفي عن العاصفة الترابية التي تعرضت لها المملكة في مارس 2021، إضافة إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها المراكز الإقليمية المعنية بالعواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي وبرنامج الاستمطار.
وتهدف الورشة إلى الاستفادة من الخبرات العريضة التي تتمتع بها المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، بهدف التعريف بالخدمات التي تقدم للجمهور السعودي بشأن التقلبات الجوية لسلامة الأرواح والممتلكات، وإطلاع الحضور على فائدة التكامل بين خدمات المركز الوطني للأرصاد ووسائل الإعلام الحكومية. This is a Twitter Status: هطول This is a Twitter Status متوسطة إلى غزيرة على This is a Twitter Status تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#الأرصاد: هطول #أمطار متوسطة إلى غزيرة على #المنطقة_الشرقية تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبت@NCMKSA#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
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العواصف الغبارية والرعديةتستهدف الورشة ذوي الاختصاص من الأخصائيين والراصدين والإعلاميين في مرافق الأرصاد الجوية الوطنية، ورؤساء أقسام التوقعات الجوية، وخدمات الإعلام من ذوي الاختصاص في القنوات التلفزيونية الحكومية الرسمية.
وقدم مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كلمة تعريفية بدور المركز الإعلامي، كما تم استعراض فيلم تعريفي عن العاصفة الترابية التي تعرضت لها المملكة في مارس 2021، إضافة إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها المراكز الإقليمية المعنية بالعواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي وبرنامج الاستمطار.