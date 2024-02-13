ورشة خليجية تناقش العواصف الغبارية والرعدية في المملكة

#الأرصاد: هطول #أمطار متوسطة إلى غزيرة على #المنطقة_الشرقية تبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى السبت@NCMKSA#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم

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