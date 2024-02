شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة خليجية تناقش العواصف الغبارية والرعدية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

العواصف الغبارية والرعدية

الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الافتراضية التي نفذتها لجنة الإعلام والإنذار المبكر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: "العواصف الغبارية والرعدية في المملكة العربية السعودية ودور المراكز الإقليمية وخدمات الإعلام في خدمة قطاع الأرصاد الجوية"، بمشاركة قطاع الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.وتهدف الورشة إلى الاستفادة من الخبرات العريضة التي تتمتع بها المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، بهدف التعريف بالخدمات التي تقدم للجمهور السعودي بشأن التقلبات الجوية لسلامة الأرواح والممتلكات، وإطلاع الحضور على فائدة التكامل بين خدمات المركز الوطني للأرصاد ووسائل الإعلام الحكومية. تستهدف الورشة ذوي الاختصاص من الأخصائيين والراصدين والإعلاميين في مرافق الأرصاد الجوية الوطنية، ورؤساء أقسام التوقعات الجوية، وخدمات الإعلام من ذوي الاختصاص في القنوات التلفزيونية الحكومية الرسمية.وقدم مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كلمة تعريفية بدور المركز الإعلامي، كما تم استعراض فيلم تعريفي عن العاصفة الترابية التي تعرضت لها المملكة في مارس 2021، إضافة إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها المراكز الإقليمية المعنية بالعواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي وبرنامج الاستمطار.