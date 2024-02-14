انت الان تتابع مكة.. زراعة ٧١ ألف شجرة وشجيرة في مواقع مختلفة خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 9:37 صباحاً

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، العديد من الأعمال الزراعية والتجميلية في شوارع وأحياء مكة المكرمة، بلغت في مجملها 71 ألف شجرة وشجيرة. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن تنفيذ الزراعة التجميلية؛ يأتي ضمن خططها للمحافظة على الصورة الجمالية وتحسين جودة الحياة وإبرازها بالصورة الجميلة، وتهيئة كل الأوضاع لسكان وزوار بيت الله الحرام. وقامت الأمانة بزراعة أكثر من ٧١ ألف شجرة وشجيرة في مواقع مختلفة بمكة المكرمة خلال العام الماضي 2023م.

كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. زراعة ٧١ ألف شجرة وشجيرة في مواقع مختلفة خلال 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.