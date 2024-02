شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على عرعر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية. الفرصة لا تزال مهيأة لهطول رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم المناطق.. تعرف عليهم— صحيفة اليوم (@alyaum)رجح التقرير أن يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز).