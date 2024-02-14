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طقس السعودية.. هطول أمطار على عرعر

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واس - عرعر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. هطول أمطار على عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية. This is a Twitter Status: الفرصة لا تزال مهيأة لهطول This is a Twitter Status رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم المناطق.. تعرف عليهمThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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طقس السعودية

رجح التقرير أن يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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