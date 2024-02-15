مبادرة لزراعة البن بظهران الجنوب

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، أمس، أول مبادرة ناجحة لزراعة البن بالمحافظة بمركز الثويلة.

وأوضح أبو سراح، أن نجاح مبادرات زراعة هذا المحصول الاقتصادي الهام في مزارع ظهران الجنوب جاءت تزامنًا مع ما تشهده زراعة البن في المملكة من إقبال كبير من قبل المزارعين والمستثمرين والنمو المتزايد في إنتاج هذا المحصول الاقتصادي الهام بدعم من الحكومة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء، نتج عنه اتساع الرقعة الزراعية للبن بشكل ملحوظ بهدف رفع نسبة إنتاج البن في المملكة دعمًا للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030م.

من جهته، أرجع مالك المزرعة حسين الوادعي نجاح زراعة البن لتوفر العوامل المناخية المعتدلة والمناسبة خاصة لنوع الخولاني، وقال إن مزرعته تقع على ارتفاع يزيد على 2000م عن سطح البحر، وتتوفر بها تربة خصبة وعميقة ومياه جوفية متجددة.

وكشفت إحصائيات أخيرة صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية، بمناطق جازان والباحة وعسير بلغ 1810 أطنان سنويًا، ونحو 350 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على ما يقارب الـ400 ألف شجرة بن، فيما تجاوز عدد مزارع البن في منطقة جازان أكثر من 1985 مزرعة تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والرّيث، والعارضة، تنتج نحو 1320 طنًا سنويًا، و785 طنًا من البن الصافي بعد التقشير.