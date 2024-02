شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع أمين حلف الناتو والان نبدء بالتفاصيل

#ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. pic.twitter.com/qOoeHbVJJw — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 16, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024.وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية، وأبرز المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي معالي الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.