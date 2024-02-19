شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تكشف عن شروط السفر بالجواز الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم أنه لا يسمح السفر بالجواز الحالى أو المجدد، إلا بعد أن تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز المجدد في إدارات الجوازات.

ونشرت المديرية العامة للجوازات تغريدة لها عبر حسابها على موقع إكس قالت فيها: “مرحبًا بك، بعد طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، سعدنا بتواصلك”.

وأضافت المديرية أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر منصة “أبشر” من خلال “تفاصيل الطلب”، فيما يمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله، أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.