شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بيوم التأسيس.. مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم فعاليات ثقافية واجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرضًا تاريخيًا يضم مجموعة متنوعة من مقتنياتها النادرة، التي تعبر عن مراحل متعددة من التاريخ السعودي، إضافة إلى أنشطة تفاعلية تؤصل للتاريخ والتراث الوطني، وذلك في إطار احتفاء المكتبة بـ"يوم التأسيس"الذي يوافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وتشمل الفعاليات زيارة المرضى الأطفال في مستشفى الشميسي، ضمن برنامجها الثقافي الشامل للأطفال من ذوي الإقامة الدائمة بالمستشفيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية.
كما تقدم مجموعة من الإهداءات التي تتضمن عددًا من مطبوعات المكتبة الخاصة بقصص الأطفال العربية والمترجمة، والمصحوبة برسومات متنوعة.
كما عرضت المكتبة لعدد من كتب الرحالة الذين زاروا المملكة في فترات تاريخية مختلفة، وسجلوا يوميات رحلاتهم بالكلمات والصور، كما عرضت فيلمًا سينمائيًا يسرد نمط الحياة في الجزيرة العربية سابقًا، والتحولات التي شهدها المجتمع السعودي.
وعززت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعالياتها بـ"يوم التأسيس" بوجود المكتبات المتنقلة، التي تتضمن أكثر من ألف عنوان من إصدارات المكتبة ومن مقتنياتها من الكتب الحديثة.
وستطلق هذه الفعالية في عدد من الحدائق العامة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 مع استضافة لجمعية وقار للمسنين.
وتشمل الفعاليات زيارة المرضى الأطفال في مستشفى الشميسي، ضمن برنامجها الثقافي الشامل للأطفال من ذوي الإقامة الدائمة بالمستشفيات، في إطار المسؤولية الاجتماعية.
كما تقدم مجموعة من الإهداءات التي تتضمن عددًا من مطبوعات المكتبة الخاصة بقصص الأطفال العربية والمترجمة، والمصحوبة برسومات متنوعة.
الصور النادرةويشارك فرع المكتبة بمركز الملك سلمان الاجتماعي بمعرض صور ملامح وأمكنة سعودية، عرضت فيه مجموعة من الصور النادرة التي تعبر عن تاريخ المملكة في مراحل تاريخية متعددة، وتظهر ملامح الأمكنة السعودية الحافلة بالآثار والتراث وجماليات الطبيعة في مختلف مناطق المملكة.
كما عرضت المكتبة لعدد من كتب الرحالة الذين زاروا المملكة في فترات تاريخية مختلفة، وسجلوا يوميات رحلاتهم بالكلمات والصور، كما عرضت فيلمًا سينمائيًا يسرد نمط الحياة في الجزيرة العربية سابقًا، والتحولات التي شهدها المجتمع السعودي.
مبادرة عام الإبلوتحتفي المكتبة في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بعدة فعاليات متنوعة للعائلة، وتفعيل مبادرة عام الإبل التي طرحتها وزارة الثقافة للعام 2024م، وتنظيم مجموعة من الأركان التراثية، مع مشاركة من هيئة تطوير بوابة الدرعية بقصص أطفال عن يوم التأسيس.
وعززت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعالياتها بـ"يوم التأسيس" بوجود المكتبات المتنقلة، التي تتضمن أكثر من ألف عنوان من إصدارات المكتبة ومن مقتنياتها من الكتب الحديثة.
وستطلق هذه الفعالية في عدد من الحدائق العامة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 مع استضافة لجمعية وقار للمسنين.