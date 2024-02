شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع يوم التأسيس.. "محمية الإمام تركي" تطلق فعاليات "شتاء درب زبيدة" والان نبدء بالتفاصيل

من قصر الملك عبدالعزيز إلى ملعب لينة..



أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انطلاق النسخة الثالثة من المهرجان الموسمي "شتاء درب زبيدة" في مدينة لينة التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع "يوم التأسيس".وأوضحت الهيئة تنظم مسيرة احتفالية كبرى بهذه المناسبة الوطنية، تبدأ من قصر الملك عبدالعزيز في لينة التاريخية وتنتهي في مكان إقامة فعاليات المهرجان الموسمي في موقع ملاعب لينة.وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات المهرجان متنوعة ما بين ترفيهية وثقافية واجتماعية، تهدف إلى مشاركة أبناء المجتمع المحلي والتوعية بما تضمه المحمية من معالم تاريخية بارزة مع دعم الأسر المنتجة، وإتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي وخاصة من أصحاب الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة. بالإضافة إلى توفير ألعاب للأطفال ومنافسات رياضية وإلكترونية وحفلات غنائية وأمسيات شعرية وغيرها، وذلك طوال مرحلة المهرجان الممتدة على مدى 10 أيام.