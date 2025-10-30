بطولة إيطاليا: المهاجم تورام يعود إلى تمارين إنتر

الرياص - اسماء السيد - روما : عاد المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام إلى تمارين فريقه إنتر الإيطالي الخميس، وذلك بعد شهر من تعرضه لاصابة في فخذه الأيسر أبعدته عن الملاعب.

ووفقا لصور نشرها إنتر على منصة "إكس"، شارك تورام بجزء من التمارين الصباحية، قبل أن يتمرن بمفرده.

وسيتقرر ما إذا سيتم استدعاؤه من عدمه للمشاركة أمام فيرونا الاحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من "سيري أ" السبت، حسب ما تداولته الصحف المحلية.

وغاب تورام الذي استهل الموسم بتسجيله 3 أهداف في الدوري، عن الملاعب منذ الفوز على سلافيا براغ التشيكي 3 0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية في 30 أيلول/سبتمبر.

مذاك، غاب عن 4 مباريات في الدوري وواحدة في المسابقة القارية الأم، إضافة إلى عدم مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في الفوز على أذربيجان 3 0 والتعادل مع إيسلندا 2 2.