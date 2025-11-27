البابا لاوون الرابع عشر وصل إلى إسطنبول ضمن زيارته إلى تركيا

وصل ​البابا لاوون الرابع عشر​ إلى إسطنبول، ضمن زيارته الخارجية إلى تركيا، وذلك بعد إنهاء زيارته إلى أنقرة، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ويقوم البابا بزيارته الخارجية الأولى إلى كلٍّ من تركيا ولبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البابا لاوون الرابع عشر تركيا إلى أن تكون "عامل استقرار وتقارب بين الشعوب"، محذرا في الوقت عينه من "طغيان اللون الواحد عليها".

وأكد البابا في أول خطاب له أمام رسميين وأعضاء في المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أن "تركيا بفضل موقعها الجغرافي وتنوعها تشكّل جسرا بين الشرق والغرب، وبين آسيا وأوروبا، وملتقى للثقافات والأديان".