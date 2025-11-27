رسامني من السراي: تعهدنا إعداد خطة عاجلة لإنارة طريق ضهر البيدر وتوفير الملح والمازوت خلال شهرين

اشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الى ان "الاجتماع كان مهما جدا مع نواب البقاع ورؤساء عدد من البلديات في البقاع، وتحدثنا عن المشاكل التي تواجهها المنطقة على ابواب ​فصل الشتاء​، كما استمعنا الى همومهم خصوصا بالنسبة للثلوج والحوادث التي تحصل لا سيما على طريق ضهر البيدر"، لافتا الى ان "لدينا عددا من المشاريع التي يمكن تنفيذها في اسرع وقت ممكن وطلبوا منا العمل على انارة الطريق وإنشاء حيطان دعم اي الأمور التي لها علاقة بالسلامة من اجل تنفيذها قبل فصل الشتاء، وتعهدنا ووعدنا اليوم ان نقوم باسرع وقت ممكن لوضع خطة عمل لتنفيذها خلال شهر او شهرين واهمها الانارة وان تتوفر الأمور الضرورية من ملح والمازوت وانارة لطريق ضهر البيدر، كما ان لدينا مشاريع اخرى سنعمل لاحقاً على معالجتها".

واكد ان "موضوع الاوتوستراد العربي هو اساسي وضروري ودائما نتحدث على اهمية وصل مرفأ بيروت بالمصنع، لان الحركة الاقتصادية مطلوبة اليوم من خلال التواصل مع الدول العربية والامر موضوع دائما على الطاولة، ولكن موضوعه متشعب وهو بحاجة لتمويل كبير كما هناك مشكلة للاستملاكات والدولة ليس لديها اليوم الامكانيات لذلك. فالاولوية لدينا سنعمل على معالجة ما له علاقة بالسلامة".

من ناحيته لفت النائب ميشال ضاهر، الى أن "اجتماعنا هو اجتماع عمل لكي تصدر قرارات عن هذا الاجتماع، ووعدنا ان تتم انارة طريق ضهر البيدر خلال 6 اسابيع، كما هناك ضرورة للقيام بالأشغال اللازمة على الطريق من حواجز وغيرها، كما اننا سنضع مشروع الاوتوستراد العربي على السكة الصحيحة".