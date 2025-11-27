"اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل لبنان واحترام القرار 1701 يبقى السبيل لتحقيق الهدوء

أشارت قوات "​اليونيفيل​"، في بيان، إلى أنّ "قبل عام، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية (بين لبنان وإسرائيل) حيّز التنفيذ، مؤكداً الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره الطريق نحو الاستقرار. ومنذ ذلك الحين، تتعاون اليونيفيل مع شركائها للمساعدة في ضمان استقرار جنوب لبنان".

ولفتت إلى أنّه "خلال العام الماضي، استمر حفظة السلام في القيام بالدوريات، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني ثم عملياته لضمان حصرية السلاح في جنوب نهر الليطاني، والمساعدة في فتح الطرق وازالة المخاطر، كما سهّلوا الأنشطة لدعم جهود التعافي".

وقالت "اليونيفيل: "مع ذلك هناك تحديات كثيرة: أسلحة ومعدات غير مصرح بها تُكتشف، والجيش الإسرائيلي يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية".

وأضافت: "يبقى الاحترام التام للقرار 1701 نصاً وروحاً السبيل لتحقيق الهدوء الدائم. لقد عانى المدنيون على طول الخط الأزرق كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولوية قصوى".