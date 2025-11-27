سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة

دانت سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بشدة "الزيادة الكبيرة" في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية.
وأكدت في بيان مشترك أنّ "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".
كما رحبت سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بـ"المعارضة الواضحة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجددا معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".
