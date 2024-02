شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتزين بـ 8000 علم احتفاءً بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة الرياض تزيين طرق العاصمة وميادينها وجسورها بـ 8000 علم وطني، احتفاءً بيوم التأسيس.يأتي ذلك في إطار جهودها بجعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، وتجهيزها بالمظاهر الاحتفالية المعززة لروح التلاحم والترابط المجتمعي. أنهينا تركيب نحو 8000 علم في طرق العاصمة، ميادينها وجسورها، بمشاركة سكان This is a Twitter Status من مواطنين ومقيمين؛ لتبقى راية التوحيد خفاقة في ذكرى وطنية مجيدةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)وأوضحت الأمانة أنه تم تركيب 3128 علماً على حوامل بارتفاع ستة أمتار في 52 ميداناً وجسراً وتقاطعاً، كما تم تركيب 2366 علماً بحوامل ارتفاعها 3 أمتار في 7 مواقع، مشيرة إلى أنه تمت متابعة أعمال الصيانة والتشغيل في تلك المواقع بالتزامن مع تركيب الأعلام.يذكر أن الأمانة جهزت عشرة مواقع في الرياض للاحتفاء بيوم التأسيس، فيما أكملت 47 بلدية على مستوى محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها بفعاليات وأنشطة متنوعة تجسد العمق التاريخي للدولة.